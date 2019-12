Nel centro sociale che ospita le sardine arriva pure Sabina Guzzanti

Arrivo a sorpresa tra le sardine allo Spin Time Labs, il centro sociale ospitato dal palazzo occupato ex Indpap di Roma in via Santa Croce in Gerusalemme che ospita il “congresso” degli attivisti anti-Salvini guidati da Mattia Santori. Tra chi arriva in taxi e chi in auto, riporta il Messaggero, si segnala l’ingresso intorno alle 10 anche di Sabina Guzzanti, comica dalle simpatie che oscillano dalla sinistra estrema al Movimento 5 Stelle, storica anti-berlusconiana e oggi, ovviamente, anti-leghista.

“L’ingresso nella struttura – sottolinea il quotidiano romano – è vietato a chi non risulta nella lista tenuta in mano dalla sicurezza dello Spin Time”. Chissà che non si veda anche Michele Santoro, sodale della Guzzanti, che già prima della manifestazione di piazza San Giovanni si era schierato con le sardine sostenendo come Salvini e la Meloni gli ricordino Hitler. (liberoquotidiano.it)

Santoro in piazza con le sardine: ‘Salvini e Meloni non tanto differenti da Hitler’

