L’ex Sardina cambia look e produce cannabis: «Mi faccio canne da quando avevo 18 anni»

Addio ricci castani, benvenuti capelli biondi e corti. Nuovo look per Mattia Santori, ex leader delle Sardine. Attualmente il 37enne è consigliere comunale a Bologna. In una recente intervista a Repubblica, Santori aveva raccontato di avere una piccola coltivazione di cannabis in casa e di aver raccolto quest’anno 60 grammi, frutto di tre piantine.

Sì a «Maria»

«Mi faccio le canne da quando ho 18 anni», ha ammesso candidamente il consigliere dem. «Poi – continua – un giorno mia sorella è rientrata da Amsterdam e mi ha portato dei semi e li ho piantiati. Insomma, non solo la consumo, ma la autoproduco per uso personale».

