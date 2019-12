Santoro in piazza con le sardine: ‘Salvini e Meloni non tanto differenti da Hitler’

Condividi

di Luca Sablone – Michele Santoro accoglie l’invito delle sardine e annuncia la sua presenza oggi a piazza San Giovanni, dove il movimento antifascista si riunirà per la sua prima manifestazione nazionale.

Ha sposato la loro causa perché a suo giudizio rappresentano la risposta a una domanda ben precisa: “Dove sono finiti quei milioni di persone che avevano messo alle finestre le bandiere arcobaleno durante la guerra in Iraq, i girotondi, il movimento ecologista presente in mille parti d’Europa?”. Sono figli di una necessità di dire “che le idee di rivolta non sono mai morte, come diceva la vecchia canzone”: grazie a loro è stato possibile “spalancare le finestre” e far “entrare luce per quelle persone che rimanevano in casa demoralizzate”. E non ha assolutamente condannato “Bella ciao” intonata nelle piazze: “C’è una destra aggressiva in Italia? Sì, allora ribadiamo che i valori dell’antifascismo non sono scomparsi, segniamo un limite con i nostri corpi e pacificamente“.