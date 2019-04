Farnesina dona 2 milioni di euro a Unhcr “per gli sfollati libici”

La Farnesina ha disposto un finanziamento di 2 milioni di euro a favore dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) a valere sul proprio Fondo Africa, per interventi di assistenza a favore di sfollati e rifugiati in Libia.

Lo riferisce in una nota la Farnesina, precisando che i fondi sono stanziati in considerazione della situazione in Libia e dei rischi a cui sono esposti la popolazione civile, i rifugiati e i migranti.