Migranti, Ong tedesca fa appello a Malta: “Muscat ci aiuti”

L’ong tedesca Sea Eye fa appello al premier maltese, Joseph Muscat, perché consenta l’approdo della nave “Alan Kurdi” che vaga nel Mediterraneo da 5 giorni con a bordo 64 clandestini prelevati al largo della Libia. Le donne si sono rifiutate di sbarcare in Italia senza gli uomini perché, secondo la Ong, approdare in un Paese sicuro, per chi dice di “fuggire dalla fame e dalla guerra“, sarebbe “tortura emotiva”.

“Quinto giorno sulla Alan Kurd. Il tempo peggiora. Speriamo che le menti della politica si calmino presto per fare ciò che è umano. Salvare vite umane. Per favore signor Muscat, ci aiuti“, ha twittato la ong.