Migranti, Salvini: “le Ong aiutano i trafficanti, non sono il solo a dirlo”

Condividi

“Non sono l’unico che ha dubbi sui ruoli delle Ong nel Mediterraneo, ripeto, non fatelo dire solo a me perché sono parte in causa, chiedetelo al collega francese, al collega tedesco, al collega britannico e a tutti gli altri: le Ong sono un problema e aiutano i trafficanti di esseri umani”.

Così il vicepremier Matteo Salvini, a margine del G7 dei ministri degli Interni in corso a Parigi, in Francia. Parlando coin i giornalisti Salvini è tornato anche sul tema della nave tedesca Sea-Eye in rotta per Lampedusa con un carico di 64 migranti.