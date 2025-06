Migranti, Berlino: stop finanziamenti alle Ong

A Berlino arriva lo stop ai finanziamenti alle Ong attive nel mar Mediterraneo

Lo ha riferito il ministero degli Esteri tedesco, affermando che il governo “non prevede di fornire ulteriore sostegno finanziario alle organizzazioni non governative che si occupano di soccorso di migranti nel Mediterraneo”.

Nel 2022 il Bundestag aveva deciso di finanziare il soccorso marittimo civile con circa 2 milioni di euro all’anno fino al 2026. Il finanziamento delle Ong sotto il precedente governo Scholz aveva suscitato polemiche in Italia ed era stato criticato anche in Germania, in particolare dalla Cdu, in quel momento all’opposizione. tgcom24.mediaset.it