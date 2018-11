Energie rinnovabili: scoperta maxi frode da un miliardo di euro

Incentivi «illecitamente percepiti» per un miliardo di euro rischiavano di essere interamente scaricati sulla bolletta energetica degli italiani. La Guardia di finanza, in collaborazione con il Gse (Gestore servizi elettrici) ha bloccato una vasta truffa sugli stanziamenti del 2017. Un presunto «sistema» di frode, a più livelli, che coinvolgeva anche l’Unione europea attraverso istanze per ottenere il denaro basate su dati tecnici falsati.

L’accertamento – che ha riguardato imprese nei settori eolico, fotovoltaico, biomasse, geotermia e idroelettrico – è stato condotto dai nuclei speciali delle Fiamme gialle, che hanno passato al setaccio le documentazioni amministrative per quei soggetti (persone giuridiche e persone fisiche) che hanno fatto richiesta di accedere all’incentivo 2017.

