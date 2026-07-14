Pari opportunità oltre il genere: Roma, 15 luglio 2026

Domani 15 luglio 2026 in Piazza Cavour a Roma per presentare in Cassazione 4 proposte di legge di iniziativa popolare + 1 quesito referendario per ripristinare LA VERA BIGENITORIALITA tra PADRI E MADRI e VERE PARI OPPORTUNITÀ tra UOMINI E DONNE:
1) proposta per CHIEDERE CENTRI ANTI VIOLENZA ANCHE PER LE VITTIME MASCHILI
2) proposta per SANZIONARE DURAMENTE LE FALSE ACCUSE
3) proposta per PROMUOVERE LA VERA BIGENITORIALITÀ
4) e… Una proposta PER ABROGARE LA LEGGE 577bis SUL FEMMINICIDIO: vergognosa discriminante e anticostituzionale.
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By Antonella Baiocchi