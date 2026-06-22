Dove fiorisce l’umano

Ci sono incontri che non finiscono quando si spengono le luci della sala. Continuano a lavorare dentro le persone, lasciando domande, relazioni e nuove prospettive.

La terza edizione del Festival dell’Umano Tutto Intero è stata un’occasione preziosa di confronto, amicizia e impegno condiviso. Due giornate intense in cui famiglie, giovani, associazioni e relatori hanno dato vita a un dialogo autentico sul valore della persona e sulla necessità di custodire ciò che rende davvero umano il nostro tempo.

Tra i momenti più significativi, il dialogo con Pupi Avati ha offerto uno sguardo concreto e profondo sulla fragilità, la bellezza e la verità dell’esperienza umana.

Il Festival continua a crescere, così come cresce il desiderio di costruire luoghi in cui le persone possano incontrarsi, riconoscersi e camminare insieme nella speranza.

Da un articolo di Giusy D’Amico – Presidente Associazione Non Si Tocca La Famiglia

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