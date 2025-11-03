Omicidio Aurora Tila, ex fidanzato condannato a 17 anni

Il tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 17 anni di reclusione il 16enne accusato dell’omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere caduta dal settimo piano della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024.

L’imputato, anche lui albanese, che aveva avuto una relazione con la vittima poi interrotta dalla giovane, Ã¨ stato giudicato con rito abbreviato. Il pubblico ministero aveva chiesto 20 anni e 8 mesi, mentre la difesa aveva sollecitato l’assoluzione.

