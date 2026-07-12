Paura a Casteggio: nigeriano gira con un’ascia in un parco pubblico

Casteggio (Pavia) – Momenti di forte apprensione a Casteggio, dove l’intervento tempestivo dei carabinieri della locale Stazione ha permesso di gestire e neutralizzare una situazione di potenziale pericolo all’interno di un’area verde cittadina. L’allarme è scattato nel del 9 luglio pomeriggio in via Coralli, nei pressi di un parco pubblico comunale. A far muovere rapidamente le pattuglie dell’Arma è stata la segnalazione di un privato cittadino, insospettito e spaventato dalla presenza di un uomo armato.

Il controllo

Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente individuato il soggetto: si tratta di un cittadino di nazionalità nigeriana, regolare sul territorio nazionale ma di fatto senza fissa dimora. L’uomo è stato trovato sul posto in possesso di un’ascia di circa 38 centimetri. Nonostante la gravità della situazione, alla vista delle divise il soggetto non ha mostrato atteggiamenti ostili né ha opposto resistenza. Ha collaborato con gli operanti consegnando spontaneamente l’arma, che è stata subito sequestrata.

La denuncia

Il cittadino è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e procurato allarme. Considerata la situazione di evidente marginalità e disagio sociale del soggetto, i carabinieri hanno contestualmente attivato i servizi sociali del Comune di Casteggio per i provvedimenti di competenza e per garantire una rete di assistenza.

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