Nave da crociera Lgbt, dopo la Turchia negato attracco anche in Egitto

Pochi giorni dopo che ad una nave da crociera LGBTQ è stato impedito di attraccare in Turchia, è stato negato l’ingresso anche in un porto alternativo in Egitto

La nave charter Scarlet Lady della Virgin Voyages è stata respinta poco prima dell’arrivo in Egitto, ha dichiarato Rich Campbell, presidente e CEO di Atlantis Events, in una e-mail a USA TODAY.

“Avevamo ricevuto l’autorizzazione completa per arrivare in Egitto e, solo quattro ore prima di imbarcare il pilota e gli agenti doganali, ci è stato comunicato che alla nave non sarebbe stato permesso di entrare nel porto”, ha affermato Campbell. “Non ci è stata fornita alcuna spiegazione per questa decisione e siamo molto delusi”.

Campbell ha dichiarato che l’Atlantis è stata in Egitto “almeno cinque volte in passato e non ha mai avuto problemi”. “L’anno scorso”, ha continuato, “abbiamo portato 2.500 ospiti ad Alessandria e l’anno precedente 1.200, in entrambi i casi senza incidenti”.

Le autorità portuali egiziane non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

A fine giugno, le autorità della provincia turca di Aydın, dove si trova il famoso porto crocieristico di Kusadasi, hanno affermato che la visita della nave aveva “suscitato notevole preoccupazione pubblica a causa della sua associazione con gruppi noti per comportamenti incompatibili con la struttura e i valori morali della nostra società”, secondo un comunicato stampa tradotto e condiviso su X.

Il Ministero del Turismo turco non ha risposto alla richiesta di commento di USA TODAY all’epoca.

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