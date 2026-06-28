GB, bimba di due anni violentata e uccisa: arrestato straniero

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Gb bimba uccisa

Un uomo è accusato di omicidio dopo il ritrovamento del corpo di una bambina di due anni in un’abitazione a Chertsey

La polizia è intervenuta in un’abitazione di Pyrcroft Road intorno alle 17:40 (ora del Regno Unito) di giovedì, in seguito a segnalazioni di un pericolo per la sicurezza.

Kevin Kerjean, 31 anni, è stato anche accusato di stupro e violenza sessuale su una minore di età inferiore ai 13 anni; comparirà lunedì davanti alla Corte d’Assise di Guildford.
Kerjean è stato descritto dalla polizia come un cittadino francese nato nella Repubblica Centrafricana.

Le indagini sulla morte sono ancora in corso e le forze dell’ordine dichiarano di non essere alla ricerca di altre persone in relazione all’accaduto.

Giovedì, diversi mazzi di fiori sono stati lasciati all’ingresso di Syward Place, un complesso residenziale situato all’angolo tra Pyrcroft Road e Bell Bridge Road.

www.bbc.com

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