Narcotraffico, inseguito gommone con 300 chili di cocaina a Cecina

ImolaOggiCRONACA, News 2026

gommone cocaina

Spettacolare inseguimento della guardia costiera nel mare di Cecina alla caccia di un gommone con due soggetti a bordo che l’hanno fatto spiaggiare, sono sbarcati e sono scappati in una pineta. Sopra il gommone, sotto dei teli, i militari hanno scoperto oltre 300 chili di cocaina divisi in 288 panetti. La droga è stata sequestrata.

Il controllo è scattato quando i due a bordo del gommone, alla vista dei militari, sono scappati fino ad arenarsi alla spiaggia del Tombolo.
Il natante è stato trasferito in porto, dove sono intervenuti anche i carabinieri. Indagini ora sono in corso, sotto il coordinamento della procura di Livorno, per ricostruire i fatti, individuare i soggetti coinvolti e definire questa rotta di narcotraffico su Cecina.

Circa 300 chili di cocaina in una volta sola è quantità notevole rispetto ai consueti sequestri agli spacciatori locali del litorale livornese.ANSA

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