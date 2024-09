Bambina in ospedale con forti dolori, i medici scoprono che è stata infibulata

La procura per i minori di Lecce sta indagando sul caso di una bambina di 8 anni, originaria del Mali, che nei giorni scorsi è stata accompagnata dal padre al pronto soccorso per un trauma al basso ventre, provocato – secondo il racconto del genitore -da una caduta in casa.

Durante la visita i medici, sospettando abusi sessuali, hanno scoperto che la piccola era stata infibulata, ovvero sottoposta alla mutilazione degli organi genitali esterni femminili, una pratica tribale vietata dalla legge italiana ma ancora diffusa in molte regioni africane, con lo scopo prevalente di impedire alle donne di provare piacere durante i rapporti sessuali. A far soffrire la piccola era un’emorragia interna provocata proprio dall’infibulazione. La bimba è stata ricoverata ma fortunatamente non è in pericolo di vita. rainews.it