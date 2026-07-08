Napoli, ruba copricapo dalla statua di San Gennaro in Duomo: arrestato extracomunitario

Un 43enne extracomunitario è stato arrestato a Napoli dopo aver rubato il copricapo vescovile dalla statua di San Gennaro nel Duomo partenopeo. A bloccarlo, dopo l’allarme lanciato dal custode, è stata una pattuglia dell’esercito, che ha rincorso il ladro e l’ha acciuffato attendendo poi l’arrivo dei carabinieri.

Il furto del copricapo di San Gennaro

Il ladro è entrato nel Duomo di Napoli mercoledì mattina, e ha raggiunto uno degli altari della cattedrale dove è esposto un busto di San Gennaro completo di mitra, il copricapo vescovile a punta. L’uomo, fingendo di osservare la statua, si è avvicinato e ha agguantato il prezioso accessorio, allontanandosi poi velocemente.

L’allarme del custode

A lanciare l’allarme è stato il custode, che ha subito allertato il 112. La centrale operativa del comando provinciale di Napoli ha individuato l’uomo grazie alle telecamere presenti davanti al sagrato, e ha comunicato la sua posizione via radio a una pattuglia dell’esercito impegnata nell’operazione Strade sicure. I militari, seguendo le indicazioni dell’operatore, hanno così rincorso e bloccato il 43enne.

Il cimelio recuperato

Pochi istanti dopo sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e hanno arrestato l’uomo. Recuperato il cimelio, il 43enne risponderà di tentato furto aggravato ed è ora in attesa di giudizio.

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