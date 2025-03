Milano, lite e coltellate tra tunisini

Lite con coltelli nella serata di domenica in una stradina di campagna nell’estrema periferie Est di Milano. Ad affrontarsi sono due giovani tunisini di 23 e 25 anni

Per fortuna, nessuno di loro, è rimasto ferito in modo grave ma sul posto della lite, in via Aquila, non lontano dal canile e dal gattile in zona Ortica, sono dovute intervenire le volanti della polizia di Stato e il personale sanitario dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), con due ambulanze e un’automedica.

In particolare uno dei due contendenti ha riportato un taglio superficiale a un braccio ma ha rifiutato il trasporto in ospedale, dove invece è stata trasportata una donna presente ma solo per accertamenti perché in stato di gravidanza. È stata ricoverata alla Clinica Mangiagalli ma solo per accertamenti.

