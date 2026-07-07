Trump: “La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Usa”

Dopo il Venezuela e dopo l’Iran, sembra arrivato ufficialmente il turno della Groenlandia di finire nel mirino americano. Lo ha anticipato Donald Trump a margine del bilaterale ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan: “La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Usa”. E poi ha spiegato: “La Groenlandia non aiuta la Danimarca. La Danimarca non spende soldi per aiutare davvero la Groenlandia, ma (l’isola) è una parte importante per gli Stati Uniti, ed è circondata da navi cinesi e russe”.

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Paesi nordici: nessuna traccia di navi russe e cinesi

BRUXELLES, 11 GEN – Lo riporta il Financial Times, citando alcuni diplomatici nordici con accesso ai briefing dell’intelligence Nato. Negli ultimi anni “non c’erano tracce di navi o sottomarini russi e cinesi” nell’area, hanno affermato gli alti funzionari. Una linea sostenuta anche dal ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide: “Non è corretto affermare che ci siano molte operazioni di Russia o Cina nei pressi della Groenlandia – ha detto all’emittente Nrk -. C’è attività nei nostri dintorni. Ma pochissima lì”. (ANSA)