Umanità in Fiera: ad Arezzo un laboratorio culturale sulla salute, l’economia etica e il futuro della società

Arezzo, 24 – 25 gennaio2026 – Arezzo Fiere e Congressi

In un contesto storico segnato da crisi economiche sociali e sanitarie sempre più interconnesse, nasce Umanità in Fiera, un evento che si propone come spazio di riflessione, confronto e proposta concreta sui modelli che stanno ridefinendo il rapporto tra salute, benessere, economia, consapevolezza e responsabilità collettiva.

La manifestazione, in programma il 24 e 25 gennaio 2026 presso Arezzo Fiere e Congressi, riunirà professionisti, aziende etiche, dottori, ricercatori, divulgatori, influencer e autori provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di mettere al centro il valore sociale e culturale di nuove pratiche orientate al benessere umano e alla sostenibilità.

Una risposta culturale a un’emergenza silenziosa

La difficoltà di accesso alle cure, la crescente resistenza agli antibiotici, l’aumento dei costi sanitari e la frammentazione del sapere medico stanno generando una vera e propria emergenza silenziosa. A questa si intrecciano dinamiche sociali ed economiche più ampie: l’indebolimento dei sistemi di welfare, l’aumento delle disuguaglianze, l’incertezza economica, la crisi dei modelli produttivi e alimentari, insieme a una crescente fragilità psicologica e relazionale.

Umanità in Fiera nasce dalla consapevolezza che questi temi non possono più essere affrontati in modo settoriale, ma richiedono una visione integrata che tenga insieme scienza, prevenzione, stili di vita consapevole e responsabilità individuale e collettiva.

In questo quadro si inseriscono quattro grandi appuntamenti congressuali, pensati come momenti di approfondimento aperti al pubblico, agli operatori e i giornalisti, con un taglio divulgativo ma rigoroso, lontano da logiche promozionali.

I quattro grandi convegni

Medicina funzionale integrata e sostenibilità delle cure

Un convegno medico realizzato in collaborazione con l’Associazione Iridologica Italiana, dedicato al tema dell’accesso alle cure essenziali e all’integrazione tra medicina convenzionale, prevenzione e naturopatia. Interverranno, tra gli altri, dott.Angelo Aurelio Santorelli, dott. Mauro Mantovani, prof.Matteo Villanova, prof.Andrea Pensotti e dott.Rosario Galeano, grandi specialisti che affronteranno il tema della salute come equilibrio dinamico tra psiche, cervello, organi e pensieri correlati.

Health Longevitye Fitness Anti-Aging

Un focus sul tema della longevità in salute, che analizzerà approcci scientifici e pratici legati alla prevenzione, al movimento, alla nutrizione e allo stile di vita. Tra i relatori dott. Alfredo Petrosino, con contributi orientati a una visione della longevità come processo culturale oltre che biologico, sarà presente anche Nico De Marco, Personal Trainer e Consulente Benessere esperto in strategie Anti- Aging, ottimizzazione del sonno e ricomposizione corporea e la dott.ssa Isabella Vendrame, che affronterà il tema della spesa consapevole e dell’alimentazione vegetale

Finanza, economia reale e diversificazione del patrimonio

Un convegno dedicato ai modelli alternativi di gestione del patrimonio, all’economia etica e alla Finanza consapevole. Interverranno il Trader indipendente Riccardo Guidi, l’Avv.Marco Tullio Giordano, Alessio Purificato, Gianmarco Landi e altri autori, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti di consapevolezza economica.

Verranno affrontati temi come la lettura critica dei sistemi finanziari, la tutela del patrimonio e le possibilità di diversificazione orientate al bene comune, attraverso strumenti come l’oro fisico e le crypto valute, analizzati in chiave consapevole e non speculativa.

Mindfulness e Mental Coaching

Uno spazio di riflessione e approfondimento dedicato al benessere mentale, fisico e spirituale, alla gestione dello stress e allo sviluppo della consapevolezza.

Con la partecipazione di IOSNO e Carlo Lesma, tra i principali riferimenti in Italia per la mindfulness e la conoscenzad i sé, insieme ad altri autori e formatori impegnati nella diffusione di pratiche di presenza, ascolto e crescita personale, parteciperà inoltre Martina Bellotti Inzoli, psicologa e fondatrice di Incontro con la Dea, impegnata nell’accompagnare le donne alla scoperta della propria verità, del piacere e del potere personale.

Un’ esperienza da vivere

Non mancheranno spettacoli, musica dal vivo e proiezioni cinematografiche, tra cui Wishing on a Star, con la protagonista dott.ssa Luciana De Leoni D’Asparedo, astrologa e floriterapista.

Accanto al cinema, il programma artistico prevede esibizioni musicali dal vivo, tra cui Gipsy Fiorucci (Marta Fiorucci), cantautrice umbra e seconda classificata al Festival della Canzone Cristiana di Sanremo 2025, oltre a performance di Folk irlandese e Pop sciamanico.

Accanto ai momenti congressuali, Umanità in Fiera ospiterà oltre 100 espositori e un articolato programma culturale ed esperienziale che comprende, aree experience dedicate, ad esempio, a pratiche di Fitness, arti marziali, yoga e workshop orientati al benessere e al mondo olistico, show cooking con chef di rilievo e un percorso gastronomico dedicato al rapporto tra alimentazione e spesa consapevole, salute e territorio.

Storie di imprese etiche e innovazione responsabile

Accanto ai convegni, Umanità in Fiera ospiterà un incontro dedicato alle storie di successo di aziende etiche,che hanno saputo coniugare innovazione, sostenibilità e impatto sociale.

Tra gli interventi previsti, dott.Giuseppe Ferraro di Argital, Massimo Moretti di WASP (World’s Advanced Saving Project), Bernhard Schöpf di Nergy.Club, Numanity e altre realtà che rappresentano modelli concreti di ecosistemi economici orientati al futuro di diversi settori della società.

Un evento culturale prima che fieristico

Umanità in Fiera non è una semplice esposizione commerciale, ma una piattaforma culturale in cui sapere scientifico, esperienza imprenditoriale e dimensione umana dialogano apertamente, valorizzando e garantendo la partecipazione di realtà locali e partner etici.

L’evento sarà aperto alla stampa: i giornalisti potranno assistere ai convegni e intervenire con domande e approfondimenti durante gli incontri.

Per informazioni generali sull’evento:www.umanitainfiera.com

Organizzato da Numanity, la più grande community italiana dedicata alla Nuova Umanità.