Convegno: “No escalation del conflitto in Ucraina. I popoli europei vogliono la pace”

Il giorno venerdì 6 dicembre 2024, dalle ore 15H00, presso il Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/A a Roma, il Centro Studi Eurasia Mediterraneo e Special Eurasia organizzano il convegno aperto al pubblico a tema

“No all’escalation del conflitto in Ucraina. I popoli europei vogliono la pace”.

Informazioni e prenotazioni: cpeurasia@gmail.com – info@specialeurasia.com

PROGRAMMA

Intervento introduttivo di Francesco Borgonovo (Vicedirettore Quotidiano “La Verità”)

Sessione Difesa | Moderatore Giuliano Bifolchi (Research Manager Special Eurasia)

Relatori: Gen. Francesco Cosimato (Presidente Centro Studi Sinergie), Ten. Col. Fabio Filomeni (Presidente Movimento “Il Mondo al contrario”)

Coffee Break

Sessione Politica | Moderatore: Stefano Vernole (Vicepresidente CeSEM)

Relatori: On. Roberto Vannacci (Eurodeputato Lega, in videocollegamento), On. Gianni Alemanno (Segretario nazionale Movimento Indipendenza)

Sessione Diplomatica | Moderatore Federico De Renzi (Responsabile dipartimento Turan CeSEM)

Relatori: Amb. Bruno Scapini (Responsabile Esteri Democrazia Sovrana e Popolare), Amb. Marco Carnelos ( Ceo MC-Geopolicy SRL)