Attacco Monaco, media ucraini: “Trovata morta a Kiev la donna sospettata”

Il corpo di Anastasiia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell’imprenditore ucraino Vadim Ermolaev, rimasto ferito nell’esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev. Lo riferisce il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda citando le forze dell’ordine locali.

Monaco, trovata morta a Kiev sospetta autrice dell’attentato

Secondo le fonti, il cadavere sarebbe stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d’arma da fuoco. Gli investigatori riferiscono inoltre che era rimasta fuori dall’Ucraina dal 22 marzo 2025 fino all’1 luglio 2026.

Media Kiev: due arresti per la morte di Berezovka

Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda due persone sarebbero state arrestate per l’uccisione di Anastasiia Berezovska: i fermati sarebbero un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell’Intelligence e un ex agente delle forze dell’ordine.

Le ricerche

Dopo l’attacco era stata avviata una vasta caccia all’uomo nei confronti della sospettata, che avrebbe piazzato l’ordigno esplosivo, immortalata dalle telecamere di sorveglianza. Le autorità del Principato hanno successivamente escluso la pista del terrorismo, mentre la Procura generale di Monaco ha aperto un’indagine per tentato omicidio e collocamento di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico.

Ermolaev, imprenditore originario di Dnipro e fondatore del gruppo Alef, è stato in passato tra gli uomini più ricchi dell’Ucraina secondo Forbes. Nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina acquisendo quella cipriota.

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