Tenta di violentare due donne in un ascensore, arrestato 20enne straniero

Grave episodio a Catania, dove due donne sono state barbaramente aggredite sessualmente da un 20enne straniero nell’ascensore di un palazzo del centro

Francesca Galici per www.ilgiornale.it – La 39enne e la 57enne stavano rientrando a casa quando l’uomo ha fatto irruzione nel palazzo assalendo le donne: la più giovane è stata bloccata mentre la più grande è stata trascinata fuori dall’ascensore e scaraventata a terra. Le avrebbe quindi strappato i vestiti e tentato di abusare di lei sessualmente.

La donna più giovane è riuscita a divincolarsi e ha afferrato un monitor, la prima cosa che ha trovato a portata di mano, e ha colpito violentemente alla testa l’assalitore che, colto alla sprovvista, a quel punto è scappato. È riuscita a chiedere aiuto e le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno capito rapidamente cosa stava accadendo. Uno di loro, mentre altri fornivano soccorso, ha iniziato a rincorrere l’aggressore e contemporaneamente era al telefono con i carabinieri. Grazie alla sua iniziativa e alla sua capacità di stare dietro all’aggressore, fornendo passo passo le coordinate dei loro spostamenti, la centrale operativa è riuscita a mandare i suoi uomini, che lo hanno fermato. L’inseguitore lo ha riconosciuto senza alcuna esitazione ed è stato arrestato.

Le attività investigative successive hanno potuto verificare i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze e hanno ricostruito con esattezza quanto accaduto e lo straniero è stato arrestato. Si trova attualmente recluso nel carcere di Catania, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le due donne, invece, sono state soccorse dai sanitari del 118 e per loro è stato attivato il codice rosso, il protocollo con procedure riservate alle donne che hanno subito violenze. Il caso è l’ennesimo in cui uno straniero mette nel mirino una donna, in questo caso due, con l’obiettivo di fare violenza.

La dinamica purtroppo non stupisce ma bisogna soffermarsi sul fatto che le due donne sono state aggredite all’interno del loro palazzo mentre salivano nell’ascensore. Solo poche settimane fa un tunisino è entrato dentro casa di una ragazza per violentarla.