Borsa: Asia in rosso, crolla Samsung

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Samsung

Seduta difficile per le principali borse di Asia e Pacifico, colpite dalle vendite sui produttori di semiconduttori e di apparecchi informatici.

In particolare i timori sulle forniture di memorie da qui al 2027 hanno fatto crollare Samsung (-10,27%) sulla piazza di Seul. Il listino coreano, arrivato a perdere fino all’8%, è stato anche sospeso per 20 minuti, per chiudere poi con un calo del 4,91%.

E’ andata un po’ meglio a Tokyo (-2,12%), Taiwan (-2,31%) e soprattutto a Sidney (-0,31%). Ancora aperte Hong Kong (-0,77%), Shanghai (-1,56%), Mumbai (+0,46%) e Singapore (+0,99%), che si muovono in controtendenza. Negativi i future sull’Europa, in rialzo quelli sul Dow Jones e in rosso quelli sul Nasdaq a New York.

In arrivo la produzione industriale tedesca su base annua in maggio e alcuni indici predittivi dagli Usa. In rialzo il greggio (Wti +1,02% a 69,25 dollari al barile) e soprattutto il gas naturale (+4,36% a 46,01 euro) dopo l’attacco a una petroliera nello stretto di Hormuz nella notte. In calo l’oro (-0,7% a 4.126,645 dollari l’oncia), sale invece il dollaro a 1,14 sull’euro e a 1,35 sulla sterlina

. In rialzo a 77,6 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,2 punti al 3,74%, quello tedesco di 2,4 punti al 2,97% e quello francese di 2,8 punti al 3,76%.
Le vendite interessano il settore dell’informatica e dei semiconduttori da Kioxia Holdings (-10,57%) a Disco Corp (-7,42%), da Taio Yuden (-11,69%) a Tdk (-3,66%) sulla piazza di Tokyo. Contrastati gli automobilistici Honda (-1,72%), Mazda (-1,42%) e Toyota (+0,63%).  ANSA

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