Il gruppo Gedi ha venduto La Stampa a Sae

Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo del quotidiano La Stampa

La cessione – spiega una nota di Gedi – comprende anche le testate collegate, le attivitÃ  digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonchÃ© le attivitÃ  di staff e di supporto alla redazione.

L’acquisizione avverrÃ  attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo Sae, nel quale si prevede anche l’ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. ANSA

