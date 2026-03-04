Il gruppo Gedi ha venduto La Stampa a Sae

Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo del quotidiano La Stampa
La cessione – spiega una nota di Gedi – comprende anche le testate collegate, le attivitÃ digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonchÃ© le attivitÃ di staff e di supporto alla redazione.
L’acquisizione avverrÃ attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo Sae, nel quale si prevede anche l’ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. ANSA