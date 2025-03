Roma, turista accerchiata e derubata: arrestati tre romeni

Hanno accerchiato una turista, l’hanno derubata e poi hanno utilizzato la carta di credito della vittima per prelevare denaro contante. Tre persone – due uomini di 34 anni e una donna di 41 anni, tutti romeni – sono stati arrestati dai carabinieri.

Turista borseggiata

Secondo quanto appreso, i militari – in abiti civili – stavano effettuando dei servizi antiborseggio. A un certo punto, hanno notato i tre che si sono avvicinati a una donna, una 60enne, per poi allontanarsi a passo spedito. Allora, i carabinieri hanno voluto vederci chiaro e li hanno seguiti. Fino a quando li hanno visti davanti a uno sportello Atm, in piazza di Tor Sanguigna, da dove hanno ritirato 750 euro dopo aver utilizzato una carta di credito.

Tre gli arresti

Immediatamente bloccati, i tre sono stati trovati con un portafogli contenente documenti personali e una carta bancaria intestati a una cittadina sudamericana. I carabinieri del comando Roma Piazza Venezia, successivamente, hanno rintracciato la vittima del furto e le hanno riconsegnato la refurtiva. La donna ha formalizzato denuncia-querela. Gli arresti sono stati convalidati. I tre sono stati accusati di borseggio e indebito utilizzo di carte di credito in concorso.

