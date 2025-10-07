Albania, giudice di Corte di Appello ucciso in aula

Un giudice della Corte di Appello di Tirana, Astrit Kalaja, 57 anni, è stato ucciso a colpi di pistola in aula

A sparare Elvis Shkambi, il cui padre era parte interessata in una causa civile relativa alla proprietà di un terreno, arrestato subito dopo. Nonostante i medici siano arrivati in breve tempo, il magistrato è deceduto prima di arrivare in ospedale. Altre due persone sono rimaste ferite nella sparatoria in aula, padre e figlio, ricoverati in ospedale ma fuori pericolo di vita.
Si sta indagando anche sul modo in cui l’autore è riuscito a introdurre l’arma all’interno della Corte d’Appello.
L’omicidio del giudice Astrit Kalaj ha sconvolto l’intero Paese. Si tratta del secondo omicidio di un giudice nel Paese, dopo quello di Skerdilajd Konomi a Valona.

