Bagno notturno nella piscina chiusa al pubblico, muore 28enne peruviano

Bagno notturno in piscina finisce in tragedia. Un 28enne peruviano è morto annegato a Milano nella notte, dopo che con un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica Romano in via Ponzio, zona Città Studi, dopo l’orario di chiusura dell’impianto. Inutili i soccorsi.

La tragedia nella piscina all’aperto di Città Studi

Come riferisce il sito di Milano Today, i soccorsi sono intervenuti subito dopo le 23 del 2 luglio nell’impianto pubblico che conta una vasca di 4mila metri quadri a cielo aperto e che confina con la sede del comando di polizia locale del Municipio 3.

Il gruppo, per entrare nella struttura chiusa a quell’ora, avrebbe scavalcato la recinzione. Nonostante le manovre di rianimazione per il 28enne non c’è stato nulla da fare. Trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico è morto poco dopo. Sarà l’autopsia a stabilire con esattezza la causa del decesso.

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