Bagno notturno nella piscina chiusa al pubblico, muore 28enne peruviano

ImolaOggiCRONACA, News 2026

piscina

Bagno notturno in piscina finisce in tragedia. Un 28enne peruviano è morto annegato a Milano nella notte, dopo che con un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica Romano in via Ponzio, zona Città Studi, dopo l’orario di chiusura dell’impianto. Inutili i soccorsi.

La tragedia nella piscina all’aperto di Città Studi

Come riferisce il sito di Milano Today, i soccorsi sono intervenuti subito dopo le 23 del 2 luglio nell’impianto pubblico che conta una vasca di 4mila metri quadri a cielo aperto e che confina con la sede del comando di polizia locale del Municipio 3.

Il gruppo, per entrare nella struttura chiusa a quell’ora, avrebbe scavalcato la recinzione. Nonostante le manovre di rianimazione per il 28enne non c’è stato nulla da fare. Trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico è morto poco dopo. Sarà l’autopsia a stabilire con esattezza la causa del decesso.

www.tgcom24.mediaset.it

Share

Articoli correlati

spiaggia

Tragedia in spiaggia: 17enne scava tunnel nella sabbia e muore sepolto

piscina

Malore in acqua, bimba di 8 anni annega in piscina

fiume Piave

Treviso, bambina di 10 anni annega nel fiume Piave

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *