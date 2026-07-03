Roma, furto di fentanyl all’ospedale israelitico: riunione d’urgenza a Palazzo Chigi

ImolaOggi CRONACA, News 2026

fiale di fentanyl

“In seguito all’episodio di sottrazione indebita di medicinali, in particolare di 80 fiale di fentanyl, idonee a confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito, avvenuto nella farmacia dell’ospedale Israelitico di Roma, da Palazzo Chigi filtra forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantirne la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole rigorose per l’accesso e la custodia di esse”.

Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi spiegando che “nel primo pomeriggio di oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d’urgenza a Palazzo Chigi, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il capo di Gabinetto del Ministero della Salute, il direttore della direzione centrale per i Servizi antidroga, il direttore generale della direzione Salute della Regione Lazio e i dirigenti del Dipartimento per le politiche contro le dipendenze della Presidenza del Consiglio”.

Nel corso della riunione d’urgenza a Palazzo Chigi “è stata ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio, al fine di tutelare la salute pubblica e di prevenire il ripetersi di episodi analoghi”, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che “nel frattempo sono stati attivati i Carabinieri del Nas per gli accertamenti del caso, mentre il Ministero della Salute ha disposto un’ispezione per verificare eventuali responsabilità e accertare il rispetto dei protocolli vigenti”.

“Nei prossimi giorni – viene spiegato – sarà riconvocato a Palazzo Chigi il tavolo di monitoraggio sull’attuazione del Piano anti-fentanyl, con l’obiettivo di far applicare da tutti i soggetti interessati le cautele e i controlli necessari”.
ANSA

Share

Articoli correlati

droga parrucchiere egiziano

Milano: Fentanyl e Viagra nel retrobottega del negozio, arrestato egiziano

oppiodi UsA

Oppioidi, negli Usa uccidono quasi 300 persone al giorno

Fentanyl, la droga degli zombie

Fentanyl, la ‘droga degli zombie’ sbarca in Italia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *