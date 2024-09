Oppioidi, negli Usa uccidono quasi 300 persone al giorno

Simon Ateba, cronista della Casa Bianca, scrive su X: “Il sentimento irrazionale di grandiosità ci inganna facendoci credere di essere superiori agli altri. Questo non è il terzo mondo. Questa non è Haiti, come alcuni cercano di denigrare. Questa è Philadelphia in Pennsylvania, dove potrebbero essere decise le prossime elezioni. Anche il dibattito di domani tra Trump e Harris si svolgerà in questo stato.

Molte persone vengono lasciate indietro, a volte per le loro azioni, altre per cause indipendenti dalla loro volontà. Il mio amico in Alaska, che lavora sulla dipendenza da oppioidi, spesso si sofferma sulle vite di queste persone prima che diventassero così. Sono persone normali, provenienti da famiglie normali, e poi c’è un viaggio in discesa. Molti non si riprendono mai.

Nel dibattito di domani, la crisi degli oppioidi dovrebbe avere un posto di rilievo, poiché ogni giorno negli Stati Uniti vengono uccise quasi 300 persone. È quasi come avere un incidente aereo ogni giorno. Non c’è nessuna gang ad Haiti che massacra 300 persone al giorno.

Il senso di grandiosità ci rende irrazionali, inconsapevoli che fondamentalmente la vita è un dono di cui godere. Le cose avrebbero potuto essere diverse. Invece di vantarci, dovremmo essere grati per ogni secondo che abbiamo. Tutto il resto è pura stupidità.”

The irrational feeling of grandiosity deceives us into believing that we’re superior to other people. This is not the third world. This is not Haiti, as some try to denigrate them. This is Philadelphia in Pennsylvania, where the next election might be decided. Tomorrow’s debate… pic.twitter.com/eiGDZdm0re

— Simon Ateba (@simonateba) September 9, 2024