Fentanyl, la ‘droga degli zombie’ sbarca in Italia

Negli ultimi anni si è diffusa una droga che rende le persone simili a zombie. È il fentanyl, un oppiaceo sintetico fino a 100 volte più potente della morfina. E quindi, anche più letale. Negli Stati Uniti ha creato una vera emergenza sanitaria, tanto che il presidente Biden ha organizzato un summit con il suo omologo cinese Xi Jinping per arginarne il commercio illegale.

Uno scontro che è arrivato fino in Italia, a Piacenza, dove un’operazione della Guardia di Finanza e della Dea americana ha portato alla scoperta di un laboratorio clandestino, snodo cruciale del traffico di fentanyl dalla Cina agli Usa. Ma questa droga si sta diffondendo anche in Italia? L’indagine di Far West per fare luce su questa nuova sostanza. (video RAI)