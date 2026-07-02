Usa, bambino di 10 anni spara alla nipotina di 7 mesi e la uccide: incriminato il padre

Una bambina di appena 7 mesi è morta dopo essere stata colpita da un colpo di arma da fuoco esploso, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dal fratello del padre, un bambino di 10 anni. La tragedia, avvenuta il 26 giugno a Saint Louis, nel Missouri, ha portato all’incriminazione sia del minore sia del genitore della piccola, accusato di aver custodito l’arma in modo negligente. Lo riporta People.

La dinamica e le accuse

Gli agenti del St. Louis Metropolitan Police Department sono intervenuti dopo la segnalazione di una sparatoria, trovando la bambina di 7 mesi ferita all’interno dell’abitazione. La piccola sarebbe stata colpita alla testa. Nonostante il trasporto d’urgenza in ospedale e i tentativi di rianimazione, la neonata è morta a causa delle ferite riportate.

Al momento della sparatoria, nell’abitazione sarebbe stato presente anche un bambino di 7 anni. Dagli accertamenti condotti dagli agenti è emerso che il padre della neonata, Ca’Marion Pawnell, 19 anni, avrebbe consapevolmente nascosto un’arma da fuoco sotto un materasso in una delle camere da letto della casa. Il bambino di 10 anni avrebbe riferito agli investigatori di sapere dove si trovasse l’arma e di averne avuto accesso per un periodo prolungato, oltre ad ammettere di averla già presa in mano e maneggiata in precedenza.

Lo stesso Pawnell avrebbe confermato agli investigatori che l’arma gli apparteneva e di averla effettivamente riposta sotto il materasso. Per questo motivo il 19enne è accusato di aver esposto la figlia a un rischio concreto per la vita e l’incolumità fisica, lasciando un’arma da fuoco alla portata di altri minori presenti in casa: nei suoi confronti sono stati formalizzati i capi d’imputazione per omicidio di secondo grado.

Il bambino che ha sparato, che nel frattempo ha compiuto 11 anni, è stato invece incriminato per omicidio di primo grado: non potendo però essere processato come un adulto, essendo sotto i 12 anni, il procedimento a suo carico si svolgerà davanti alla sezione minorile della Corte Circuitale numero 22.

www.corriereadriatico.it – (foto St. Louis Police)