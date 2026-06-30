Roma, fedele scippato durante la processione: egiziano fermato e subito rilasciato

Momenti di tensione domenica a Roma, nella zona di via di Rocca Cencia, dove si stava svolgendo la processione della parrocchia Santa Maria della Fiducia

Durante la fase di rientro del corteo religioso, un ragazzo è stato vittima di uno scippo. L’episodio si è consumato rapidamente tra la folla. Subito dopo il fatto, i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca hanno avviato le ricerche dei tre presunti autori del furto. L’attività dei militari ha portato all’individuazione e al fermo di uno dei sospettati: si tratta di un 30enne di origine egiziana.

L’uomo è stato condotto in caserma e successivamente a piazzale Clodio per l’udienza di convalida. Il giudice del tribunale di Roma, pur convalidando l’arresto, ha disposto la rimessione in libertà del 30enne. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità degli altri due complici, che sono riusciti a dileguarsi subito dopo lo scippo.

“Abbiamo visto anche il vicepresidente del municipio Roma VI togliersi la fascia istituzionale e correre insieme ai militari per dare una mano. – scrivono i commercianti sui social – Non possiamo chiedere di più alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, che ogni giorno fanno la loro parte con professionalità e coraggio. Adesso deve essere lo Stato a fare un passo in più, rafforzando il contrasto alla criminalità con strumenti e risorse adeguate”.

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