Firenze, danneggiata e ricoperta di fango la targa dedicata a Norma Cossetto

Nuovo atto vandalico contro la targa dedicata a Norma Cossetto, la giovane istriana uccisa (dai partigiani) nel 1943 e insignita della medaglia d’oro al merito civile

L’episodio è avvenuto nella notte del 26 dicembre scorso nel giardino che porta il suo nome, in viale Benedetto Croce a Sorgane. La targa è stata divelta e ricoperta di fango. A denunciare l’accaduto è il Comitato 10 Febbraio che parla di un gesto “vergognoso” e chiede una presa di posizione netta da parte delle istituzioni e della società civile.

“Per l’ennesima volta la targa è stata vandalizzata – dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio – chiediamo alla polizia locale di individuare gli autori di questo gesto, anche grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza, e di ripristinare al più presto la targa dedicata a Norma Cossetto”.

Il Comitato lancia, inoltre, un appello alle forze politiche, ai sindacati, alle associazioni e ai cittadini affinché condannino pubblicamente l’accaduto. “Invitiamo le forze autenticamente democratiche a prendere posizione contro questa ennesima dimostrazione di ignoranza e di disprezzo per una martire delle foibe” conclude Olmi.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della memoria e sul rispetto dei luoghi e dei simboli dedicati alle vittime della storia, chiedendo una risposta condivisa e ferma contro ogni forma di vandalismo.

Da Palazzo Vecchio fanno sapere che la targa “sarà riposizionata quanto prima” si legge in una nota diffusa dal Comune di Firenze. Inoltre, la polizia municipale ha già “visionato le immagini registrate dalle telecamere. Da queste si può notare una persona che si avvicina al palo rimuovendo la targa per poi abbandonarla sul terreno dove è stata trovata dagli agenti del distaccamento di Gavinana. Il palo è risultato piegato. Sarà presentata alla Procura una denuncia contro ignoti per danneggiamento”.

