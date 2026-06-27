Germania, drogavano e violentavano ragazzine: arrestati

Gli agenti dell’unità speciale “EKO Kajal” hanno arrestato altri quattro uomini, sospettati di spaccio di droga a minori e di abusi sessuali su di loro

(www.welt.de) – Nell’ambito della continua operazione contro le reti pedofile operanti nei pressi della stazione centrale di Norimberga, la polizia ha annunciato ulteriori arresti. Due uomini, sospettati di spaccio di droga a minori nelle vicinanze della stazione, sono stati fermati. Uno di loro è anche accusato di aver violentato delle ragazze adolescenti, secondo quanto dichiarato dalla polizia.

I due uomini sono stati arrestati giovedì pomeriggio nella zona di Fürth ed Erlangen da una squadra investigativa speciale. Questa squadra sta indagando su aggressioni sessuali commesse ai danni di ragazze e giovani donne, nonché sul traffico di droga e farmaci tra minori, nei pressi della stazione centrale di Norimberga, una zona nota per la criminalità. Alcune delle giovani vittime sarebbero state costrette alla prostituzione da questi uomini.

Nei confronti di due cittadini pakistani, di 18 e 26 anni, erano stati emessi mandati di arresto. Sono stati condotti in istituti penitenziari.. Il diciottenne è stato arrestato fuori dalla sua abitazione in un complesso di case popolari a Fürth. Il sospettato di 26 anni è stato fermato in un centro commerciale a Erlangen.

Due giorni prima, il comitato investigativo speciale “EKO Kajal” aveva annunciato l’arresto di altri due sospettati. Questi due siriani sono attualmente in custodia cautelare, secondo quanto riferito dalla stazione di polizia della Franconia Centrale. Sono stati sequestrati cocaina, metanfetamina e 2.000 euro in contanti.

La polizia sospetta un uomo di 24 anni di violenza sessuale aggravata su minore. Un uomo di 26 anni è sospettato di traffico di droga tra minori. Gli inquirenti avevano precedentemente perquisito l’appartamento in cui risiedevano i due uomini.

La polizia ha rinvenuto sul posto diverse sostanze stupefacenti, tra cui metanfetamina e cocaina, oltre a circa 2.000 euro in contanti. Inoltre, era già stato emesso un mandato di arresto per il sospettato di 26 anni. Secondo quanto riferito, gli inquirenti avrebbero anche trovato prove di abusi su minori commessi dal sospettato di 24 anni.

L’unità investigativa speciale “EKO Kajal” è stata istituita cinque settimane fa per contrastare la criminalità nell’area della stazione ferroviaria di Norimberga. I trafficanti di droga sono sospettati di aver deliberatamente indotto ragazze e giovani donne alla tossicodipendenza e di averle poi abusate sessualmente.

Secondo la polizia, otto sospettati sono già stati arrestati e condotti in istituti penitenziari in seguito a mandati di cattura.