Detenute transessuali di Secondigliano: ‘Chiediamo parità’ di genere’

ImolaOggiCRONACA, News 2026

carcere

È arrivata in questi giorni al Napoli Pride una lettera scritta a mano dalle detenute transessuali del Reparto Infermeria (6° Sezione) del Carcere di Secondigliano. A raccogliere questo appello è Antinoo Arcigay Napoli, che da tempo opera, insieme ad altre associazioni come Associazione Trans Napoli e Pride Vesuvio, all’interno della struttura penitenziaria per garantire supporto e vicinanza alle detenute attraverso lo sportello di volontariato “Al di là del Muro”.

Un messaggio corale, firmato ‘Le Sirene di Secondigliano’, indirizzato alle istituzioni e a tutta la comunità, per “rivendicare dignità, diritti e veri percorsi di reinserimento”. “In Italia la politica controlla tutto, per questo le donne trans in carcere devono ottenere ciò che vogliono in modi primitivi – si legge nell’incipit della missiva – Quindi in modo corale, attraverso la potenza della parola chiediamo allo Stato: parità, uguaglianza e inclusività di genere negli istituti di pena della regione Campania“.

Le detenute chiedono un sistema penitenziario che curi “l’aspetto umano, sociale e psicologico del reo”, in modo da “garantire un riscatto sociale equo e prevenire le recidive”.

La loro è una richiesta di “visibilità e umanità”: “Noi siamo la voce più bassa, la voce muta che non si sente, vogliamo far sentire la nostra voce, siamo detenute ma ci siamo. Non siamo solo qui a scontare la pena!”.

A chiudere la lettera, un potente messaggio di non violenza: “Noi sappiamo che l’antidoto di tutto ciò è la pace”. “Questa lettera è un grido di speranza e di rivendicazione che non possiamo, e non vogliamo, ignorare – ha detto Rosa Rubino, attivista di Antinoo Arcigay Napoli che segue in prima persona le detenute trans di Secondigliano . Il carcere troppo spesso rischia di trasformarsi in un luogo di dimenticanza, dove l’identità e la dignità vengono annullate”.
ANSA

Share

Articoli correlati

atlete transgender

Atlete transgender, Cio: test obbligatorio per competere in gare femminili

Erika Hilton

Brasile, deputata trans eletta presidente della Commissione donna

Che cos’è una Donna. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 28 febbraio 2026

Che cos’è una Donna. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 28 febbraio 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *