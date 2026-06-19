Germania: estremisti di sinistra accoltellano un deputato regionale di Afd

Militanti di estrema sinistra accoltellano un funzionario dell’AfD di 51 anni in un agguato vicino alla sua abitazione. Il computer portatile nel suo zaino potrebbe avergli salvato la vita

19 giugno 2026 – Presunto attacco contro un deputato regionale dell’AfD a Rostock: mercoledì sera tardi, ignoti avrebbero aggredito e ferito Michael Meister (51 anni) davanti al suo appartamento. Secondo l’AfD, poco prima di mezzanotte, due persone avrebbero aggredito il signor Meister davanti al suo appartamento. Il politico sarebbe stato ferito con un “oggetto appuntito”. Uno degli aggressori avrebbe apostrofato il signor Meister come “nazista dell’AfD”.

Secondo l’AfD, gli aggressori erano due “persone chiaramente legate ad Antifa”. Meister avrebbe riportato una ferita da arma da taglio. Un computer portatile nel suo zaino potrebbe aver impedito che la ferita alla schiena fosse più grave.

La polizia di Rostock ha confermato l’incidente, ma non tutti i dettagli. “Abbiamo ricevuto una denuncia in merito”, ha dichiarato un portavoce. Intorno alle 23:50, due individui non identificati avrebbero aggredito il signor Meister in Bleicherstraße a Rostock. Il politico avrebbe riportato una “lieve ferita” al braccio. Il Servizio di Sicurezza dello Stato sta conducendo le indagini. La polizia invita i testimoni a farsi avanti.

“L’AfD condanna fermamente questo attacco”, ha affermato Enrico Schult, portavoce regionale dell’AfD. La violenza contro i funzionari eletti costituisce un attacco diretto all’ordine democratico fondamentale. Michael Meister ha aggiunto: “Sto bene, viste le circostanze. Non ci lasceremo intimidire da questo atto”.

Solo pochi giorni fa, l’auto di un politico locale dell’AfD è stata presa di mira a Rostock. Individui non identificati hanno danneggiato pneumatici e finestrini. In seguito, è circolata online una rivendicazione. Con l’hashtag “Antifa”, qualcuno ha scritto: “Auto dell’AfD attaccata a Rostock”. Il testo proseguiva: “Abbiamo fatto visita al rappresentante dell’AfD a Rostock, Lütten-Klein. In quell’occasione, abbiamo distrutto tutti e quattro gli pneumatici e i finestrini della sua auto”. L’autore minacciava ulteriori attacchi.

Questo episodio ha scatenato un acceso scambio di battute tra l’AfD e l’SPD a livello regionale. Enrico Schult ha accusato l’SPD di essere in parte responsabile degli attacchi a causa della sua retorica contro il suo partito. Julian Barlen, capogruppo parlamentare dell’SPD al Landtag, ha respinto con veemenza queste accuse.

A seguito dell’attentato di Rostock, Schult, membro dell’AfD, chiede che la dirigenza dell’SPD nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, inclusa la ministra-presidente Manuela Schwesig, prenda le distanze in modo chiaro dall’attacco. “Mi aspetto anche un messaggio inequivocabile ad Antifa: l’estremismo di sinistra è un problema ampiamente sottovalutato e deve essere combattuto con tutti i mezzi consentiti dallo stato di diritto”.

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