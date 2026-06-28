Uccide la compagna soffocandola con un cuscino: arrestato straniero

Una donna di 50 anni è stata trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia. Il compagno, fermato e interrogato dai carabinieri, si è costituito confessando di averla soffocata con un cuscino. L’uomo, Becken Olivieri, 51 anni e originario di Mauritius, è stato sottoposto a fermo per il femminicidio della compagna.

Il corpo della donna è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno. Nel frattempo, l’abitazione è stata posta sotto sequestro. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia Lari.

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