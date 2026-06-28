Bologna, estorsione e ricettazione: arrestato senegalese

Sull’uomo gravavano numerosi precedenti e condanne per reati contro il patrimonio

Lo scorso 23 giugno, La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato in Via Barozzi, un uomo che si trovava poco distante dalla Stazione centrale, per i reati di estorsione e ricettazione. L’uomo, un cittadino senegalese di 46 anni, aveva sottratto indebitamente lo zaino a un altro soggetto per poi chiedere un riscatto per la restituzione.

Nel pomeriggio la vittima, un nigeriano di 35 anni, si è recato presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale per denunciare il furto del proprio bagaglio, contenente portafoglio e monili di valore, compiuto presumibilmente da un soggetto straniero da lui già incontrato in precedenza e riconosciuto la mattina stessa all’interno dello scalo felsineo.

Secondo la testimonianza della parte offesa, all’invito a restituire lo zaino al legittimo proprietario, l’uomo avrebbe risposto con una richiesta di denaro, proponendo di recarsi insieme al vicino ATM per il prelievo della somma. Non andato a buon fine il tentativo di estorsione, il presunto autore si sarebbe così allontanato per eludere potenziali controlli delle Forze dell’Ordine.

Grazie alla segnalazione della vittima, si sono subito attivate le ricerche della Squadra di P.G. della Polizia Ferroviaria bolognese, che insieme al personale del Settore Operativo di Bologna Centrale, ha perlustrato le zone limitrofe alla stazione, individuando il 46enne nella vicina via Barozzi. In quel momento, il proprietario dello zaino lo ha avvicinato per chiederne la riconsegna, permettendo agli operatori di assistere al momento del ricatto e constatare il possesso dei gioielli rispondenti alla denuncia. Gli agenti sono intervenuti nell’immediato, fermando il senegalese e procedendo ad accompagnarlo presso gli Uffici di Polizia di Bologna Centrale.

Ulteriori controlli hanno evidenziato come su di lui gravassero numerosi precedenti e condanne per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza dei reati di estorsione e ricettazione.

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