GB, lo scandalo delle “grooming gangs” pakistane

Scandalo delle bande di sfruttatori sessuali pakistani: un rapporto esplosivo accusa il Regno Unito di aver sacrificato migliaia di ragazze britanniche vulnerabili

In un’inchiesta indipendente dirompente, pubblicata martedì scorso, il parlamentare britannico Rupert Lowe, astro nascente di Restore Britain, rivela la portata sconvolgente dello scandalo delle bande di sfruttatori sessuali: migliaia di ragazze vulnerabili, spesso minorenni, sono state sistematicamente sfruttate sessualmente per oltre due decenni da reti organizzate, composte principalmente da uomini di origine pakistana.

Oltre agli atti sordidi – stupri di gruppo, tratta di esseri umani, violenza estrema – il documento mette in luce le deliberate mancanze delle istituzioni britanniche: polizia, servizi sociali e autorità locali hanno chiuso un occhio per anni, paralizzati dalla paura di essere accusati di razzismo.

Questo rapporto di 219 pagine, già ampiamente condiviso online, riaccende con forza il dibattito su immigrazione, multiculturalismo e tutela dei cittadini più vulnerabili. Crescono le richieste di giustizia per le vittime e di responsabilità da parte dei funzionari politici e amministrativi.

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Nel documento raccapricciante, l’inchiesta stima che ALMENO 250.000 ragazze, in gran parte bianche, siano state stuprate, trafficate e torturate per decenni. Il numero di 250.000 è il MINIMO, probabilmente potrebbero essere anche di più.

Lo stesso crimine è stato documentato in almeno 149 distretti delle autorità locali… quasi il 40% del paese.

Non si trattava di incidenti locali isolati, era ASSOLUTAMENTE un modello nazionale che è andato avanti per decenni.

I servizi sociali collocavano bambini già adescati in unità che SAPEVANO essere prese di mira, riportando le ragazze dove erano state violentate e privavano i genitori dell’autorità.

La polizia ha criminalizzato le vittime e lasciato andare i violentatori. Alcune ragazze sono state letteralmente arrestate per essere “ubriache e turbolente” dopo le aggressioni.

I genitori che si lamentavano sono stati colpiti da perquisizioni domiciliari, congelamento di beni, ordini di silenzio.

I documenti sono stati distrutti.

In un caso, la polizia ha addirittura urlato ad un padre di SMETTERLA di denunciare la scomparsa di sua figlia!!

Nelle gang di stupratori vi erano anche alcuni agenti.