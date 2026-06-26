Vigile morto, niente funerali in Duomo: FdI e sindacato contro Sala e Pd

“Voglio manifestare tutto il mio sdegno per coloro che hanno deciso di tenere il funerale di Francesco Imprezzabile in una chiesa di periferia”

Inizia così il duro sfogo Riccardo De Corato, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi.

“Così – prosegue attaccando Pd e compagni – questa Giunta tratta i suoi eroi? Il Sindaco Giuseppe Sala aveva chiaramente fatto intendere che la cerimonia, come assolutamente doveroso, si sarebbe dovuta svolgere in Duomo. Quale mancanza di rispetto per i genitori è la sorella distrutti dal dolore! Per giunta nel giorno in cui sarà dichiarato il lutto cittadino. D’altronde, mi chiedo, cosa ci si poteva aspettare da questo Sindaco? Anche nel caso di Ramy all’inizio se l’era presa con i carabinieri. Voglio sottolineare, inoltre, che Francesco era un figlio di Milano e che è morto per Milano. Per questo va onorato come tutti gli agenti che prima di lui hanno perso la vita nel capoluogo lombardo e che sempre hanno ricevuto l’ultimo saluto in Duomo”.

A commentare il caso anche il sindacato Sulpl. Il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale definisce il tutto “una vergogna”. Il sindaco Giuseppe Sala lo ha chiesto all’arcivescovo Mario Delpini, ma l’arciprete della cattedrale, monsignor Gianantonio Borgonovo, ha spiegato che non era possibile per motivi organizzativi.

“Non so di chi è la colpa, se della politica o della curia ma qualcuno dovrebbe vergognarsi. So per certo che la famiglia di Francesco Imprezzabile avrebbe voluto i funerali in Duomo come è sempre stato – ha aggiunto -, come è successo con Nicolò Savarino”, il vigile travolto e ucciso da un Suv. Al suo funerale, il 21 gennaio 2012, il Duomo era pieno di fedeli e di colleghi: “Questa – ha concluso – è una ennesima umiliazione nei confronti della categoria”. L’ultimo saluto al 39enne, morto mentre inseguiva un suv che non si è fermato all’alt, sarà giovedì 2 luglio. La cerimonia si terrà alle 11 nella chiesa parrocchiale della Madonna della Mediglia miracolosa a Milano.

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