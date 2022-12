BRUXELLES, 01 DIC – Via libera alla norma Ue che proroga di altri tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di pescare in Adriatico le vongole sotto i 25 millimetri di diametro. Secondo fonti parlamentari, nessuno si opporrà al rinnovo della deroga proposta dalla Commissione europea e quindi il provvedimento potrà entrare in vigore il primo gennaio prossimo e avrà una durata di tre anni. ANSA EUROPA