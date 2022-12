Lutto a Qualiano, avvocato 54enne muore per un malore

Napoli – Lutto a Qualiano per l’improvvisa morte dell’avvocato Donato Marrazzo. Il 54enne, noto per il suo impegno nel mondo del sociale e della politica è morto ieri sera a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.

L’avvocato Marrazzo lascia la moglie e un figlio piccolo.

Tanti i messaggi per lui anche sui social. Tra questi quello del sindaco Raffaele De Leonardis: “Donato è stato il mio padrino di cresima. Donato è stato un amico fidato su cui ho potuto contare per una vita. Donato mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuto. A me ancora di più. Unito al dolore della famiglia Marrazzo”.

O, ancora, c’è il messaggio di Ludovico: “Ci sono eventi che ti riportano indietro con la memoria e fanno riaffiorare ricordi che i ritmi della vita hanno rimosso dalla mente. Con Donato Marrazzo ho vissuto una stagione politica e non solo, il messaggio di ieri sera mi ha lasciato senza parole.

La notizia della sua dipartita è qualcosa di stravolgente che mi coinvolge unitamente a tutta la mia famiglia. A Geppina, a Domenico, al papà e alla mamma posso portare solo un abbraccio perché nessuna parola, nessun discorso potranno mai dare un senso o una spiegazione a tutto ciò. Ciao Donato, ti accolgano gli angeli del paradiso”.

