Olanda, 15enne che si identifica come “cane” uccide i genitori

Una ragazza olandese di 15 anni ha accoltellato a morte i suoi genitori e ferito gravemente il golden retriever di famiglia a Groningen

Come riportato dal tabloid inglese The Sun, l’adolescente in seguito avrebbe inviato le immagini della strage ai suoi compagni di classe. Poi è stata fermata e arrestata dopo che i suoi genitori, Johan e Mathilda, entrambi di 53 anni, sono stati trovati senza vita in casa a Meerstad, nella provincia di Groningen. Come detto la 15enne avrebbe diffuso via WhatsApp le immagini dei cadaveri. Sempre secondo quanto riportato dal The Sun, durante l’aggressione sarebbe stato accoltellato anche il cane di famiglia, le cui condizioni però sembrerebbero essere non gravi. La polizia locale avrebbe esortato le persone a non diffondere le fotografie online e a denunciare alle forze dell’ordine.

Il ritratto dell’adolescente

La ragazza, a quanto pare, aveva difficoltà a definire la propria identità e spesso fingeva di essere un cane finendo per “gattonare e abbaiare con gli amici nei corridoi della scuola”, riportano alcune fonti locali. “Indossava una coda, le orecchie da cane e anche i guanti”, ha raccontato una compagna di classe. E ha aggiunto: “Si faceva chiamare cane e a volte ne imitava anche i versi”.

Secondo il De Telegraaf, i compagni di classe, da tempo, avevano notato un comportamento piuttosto “strano”. Alcun hanno detto che voleva essere chiamata “lui”, mentre, altri ancora, che si identificava come un cane. Inoltre, la giovane avrebbe saltato scuola per parecchio tempo.

I vicini di casa hanno descritto la famiglia come affettuosa e gentile, ma raccontano di aver visto spesso la ragazza correre per strada a tarda notte o seduta in silenzio sul tetto. “È sempre stata strana e se e stava per conto suo,” ha spiegato una donna al giornale.

Le reazioni

I parenti di Johan e Mathilda hanno fatto sapere di “non riuscire a comprendere” la ragione del duplice omicidio. “Speriamo che tutti capiscano quanto siamo profondamente colpiti dai tragici eventi”, hanno affermato familiari e amici attraverso un comunicato. “Il sostegno e la solidarietà che abbiamo ricevuto ci fanno bene e ci scaldano il cuore”, hanno concluso.

Non è ancora chiaro come la polizia sia stata avvisata del duplice omicidio: secondo fonti locali, sarebbe stata proprio la ragazza a chiamarla. Altri, invece, sostengono che sia stata un’amica di scuola a ricevere le fotografie e a decidere poi di allertare gli agenti.

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