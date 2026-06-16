Zelensky: ‘ho suggerito a Trump di incontrarci con Putin in Usa’

“Abbiamo offerto a Putin la possibilità di incontrarci ovunque si potessero prendere decisioni concrete per porre fine alla guerra. Non ha accettato.

Abbiamo discusso con Usa e Francia la possibilità di un incontro con la Russia in occasione del G7” ma “Putin non ha acconsentito.

Ieri, abbiamo suggerito a Trump che un simile incontro potrebbe essere organizzato negli Stati Uniti, in un formato che renderebbe molto più difficile a Putin rifiutare, almeno di fronte al presidente Trump”. Lo afferma Volodymyr Zelensky. “Vedremo cosa succederà. Se la Russia rifiuterà anche questa opportunità, saranno necessarie ulteriori pressioni”.