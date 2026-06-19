Viareggio, tentata rapina con coltello: ladro preso a bastonate

Momenti di paura in via Machiavelli per due sorelle che sono state minacciate per un tentativo di rapina

Tutto è accaduto dopo le 15 vicino a Villa Paolina dove si è scatenato un vero pandemonio. Infatti due sorelle di 65 e 60 anni di Viareggio erano da poco uscite di casa e stavano tranquillamente passeggiando in centro quando si sono trovate di fronte un giovane che le ha minacciate con un coltello da cucina reclamando che gli consegnassero immediatamente il denaro.

Un passante afferra un bastone e colpisce il malintenzionato

Le sorelle hanno iniziato ad urlare catturando l’attenzione dei passanti: e, secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che in particolare un giovane non si sia perso d’animo e per difenderle abbia afferrato un bastone e colpendo il malintenzionato che dunque è caduto a terra senza muoversi. In quei momenti di forte agitazione un residente ha allertato la polizia che è giunta prontamente sul posto. Nel frattempo visto che il bandito si trovava a terra con un vistoso trauma cranico, è stato chiamato anche il 118.

Il rapinatore ferito portato in gravi condizioni in ospedale

A quel punto è giunta sul posto l’automedica ed un’ambulanza della Croce Verde che ha trasferito in codice rosso il rapinatore ferito all’ospedale di Cisanello: le sue condizioni non sono comunque critiche anche se è stato trattenuto per i necessari accertamenti. Intanto gli uomini della volante hanno avviato le indagini per fare piena chiarezza sull’episodio dato che in un primo momento era stata ventilata l’ipotesi dell’intervento di un gruppo di ragazzi a difendere le due donne in preda al panico. Quindi gli agenti hanno raccolto tutte le testimonianze delle persone presenti, verificando anche se fossero installate in loco alcune telecamere.

Le due sorelle viareggine si sono recate in commissariato per sporgere denuncia e per fornire elementi determinanti a ricostruire l’intera dinamica di quei minuti così concitati che le ha viste protagoniste. Un fatto che comunque desta assai preoccupazione dato l’atto di violenza consumato nel centro cittadino nel pieno pomeriggio.

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