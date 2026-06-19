Genova, giovane straniero accerchiato e picchiato

Proseguono le indagini sull’aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso, dove un giovane di origine marocchina, ospite di una comunità per minori stranieri non accompagnati, è stato accerchiato e picchiato da un gruppo di persone.

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L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte. Secondo quanto emerso, il ragazzo sarebbe stato circondato da numerose persone, alcune delle quali con il volto coperto da caschi e armate di mazze. Gli aggressori si sono poi allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, le Volanti della polizia e i soccorritori della Squadra Emergenza. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Martino, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni.

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di San Fruttuoso, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare tutti i responsabili. Al momento il movente dell’aggressione non è stato accertato. Nelle ore successive ai fatti erano emerse alcune ipotesi legate a presunti comportamenti molesti attribuiti al giovane, ma gli investigatori mantengono aperte tutte le piste.

Parallelamente, secondo quanto appreso, accertamenti sono stati avviati anche dalla Polizia Postale sui numerosi messaggi comparsi nei gruppi social e nelle chat di quartiere dopo l’aggressione. Gli investigatori stanno verificando il contenuto di alcuni commenti e post pubblicati online per valutare l’eventuale presenza di messaggi d’odio o di contenuti rilevanti ai fini delle indagini.

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