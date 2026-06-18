Genova, rapinano un alpino e gli rompono la mascella a pugni: arrestati 3 minorenni tunisini

Prima l’hanno circondato in un vicolo di Genova, poi l’hanno rapinato. A distanza di più di un mese da quel 9 maggio, la polizia ha arrestato tre minorenni per rapina e lesioni aggravate. I giovani, due di 17 e uno di 16 anni, avrebbero aggredito senza pietà un alpino proprio nei giorni dell’adunata nazionale.

L’aggressione

La vittima, un uomo di 40 anni, si trovava nel centro storico di Genova quando si è consumata l’aggressione. L’alpino è stato raggiunto da quattro ragazzi che gli hanno bloccato ogni via di fuga. Uno di loro l’avrebbe colpito con un pugno in pieno volto causandogli una frattura scomposta alla mascella. I giovani, prima di darsela a gambe, gli avrebbero sottratto il portafoglio e un coltellino multiuso che aveva nelle tasche dei pantaloni. I medici hanno diagnosticato alla vittima una prognosi di 40 giorni.

Gli arresti

Il 17 giugno la squadra mobile di Genova ha arrestato tre dei quattro ragazzi coinvolti nella rapina. Sono tutti di origine tunisine con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Uno di loro è stato anche denunciato per ricettazione. I giovani sono stati trasferiti all’istituto penale per i minorenni di Torino.

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