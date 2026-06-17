Rapina violenta a Novara, marocchino arrestato e subito rilasciato

Nella mattinata di domenica 14 giugno, la Polizia di Stato di Novara ha tratto in arresto un cittadino marocchino, gravemente indiziato dei reati di tentata rapina e lesioni personali, al termine di un intervento effettuato in via Beltrami.

L’episodio è stato segnalato alla Sala Operativa della Questura intorno alle ore 7.00 per una lite in strada tra più persone. Gli agenti delle Volanti, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato un uomo che stava trattenendo per gli indumenti un altro ragazzo, il quale presentava evidenti lesioni al volto e agli arti superiori.

La persona offesa, immediatamente soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto, è stata successivamente trasportata presso l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara per ulteriori accertamenti. I primi riscontri medici hanno evidenziato lesioni di significativa entità, con una prognosi in corso di definizione.

Nel corso degli accertamenti, gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni della vittima e di alcuni testimoni presenti sul luogo dei fatti. Dalle attività investigative svolte nell’immediatezza è emerso che il presunto aggressore avrebbe colpito violentemente la vittima, tentando contestualmente di impossessarsi del marsupio da essa indossato.

Durante le operazioni è stata inoltre rinvenuta e sequestrata una forbice che, secondo quanto riferito dai testimoni, sarebbe stata poco prima nella disponibilità dell’indagato.

La vittima ha formalizzato denuncia querela nei confronti dell’uomo, consentendo agli investigatori di ricostruire compiutamente la dinamica dell’accaduto.

Al termine degli accertamenti, il soggetto, un cittadino marocchino di 27 anni, è stato arrestato per i reati di tentata rapina e lesioni personali e deferito in stato di libertà per violazione della normativa in materia di armi od oggetti atti ad offendere. Allo stesso è anche applicato il DACUR nella zona del quartiere Sant’Andrea per due anni.

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