Rapina a Recanati, arrestato pakistano

Condannato per rapina, individuato in Valtrebbia e arrestato

I carabinieri dell’Aliquota Operativa di Bobbio hanno rintracciato l’uomo, destinatario di una pena definitiva di 4 anni e 2 mesi per fatti avvenuti a Recanati nel 2018.

Nella mattinata del 12 giugno, i militari della Compagnia di Bobbio hanno tratto in arresto un 37enne cittadino pakistano, disoccupato e residente a Macerata.

L’arresto – fa sapere l’Arma – è stato eseguito in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata. L’uomo deve espiare la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione, oltre alla multa di 2.200 euro, in relazione a una condanna definitiva per reati commessi a Recanati nell’estate del 2018, tra cui rapina e lesioni. L’ordine di esecuzione era stato emesso nel marzo scorso, per una sentenza divenuta definitiva il 30 gennaio 2026.

Il 37enne, che aveva saltuariamente lavorato in provincia di Piacenza, è stato individuato in Valtrebbia dai carabinieri di Bobbio, che hanno quindi eseguito il provvedimento restrittivo. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto alla Casa Circondariale di Piacenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

www.ilpiacenza.it